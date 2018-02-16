Полісмени в Чернівцях затримали вуличного шахрая

- 16.02.2018 15:46
Полісмени в Чернівцях затримали вуличного шахрая

Про протиправний вчинок на одній із площ у центрі міста поліцію повідомив місцевий житель.

Поліцейським вдалося з’ясувати, що ввечері до заявника підійшов незнайомий чоловік і звернувся з проханням здійснити дзвінок зі стільникового телефону чернівчанина. Той не відмовив у допомозі та простягнув незнайомцю гаджет. Вже за мить зловмисник діловито розходжував неподалік від заявника, поглинутий надважливою телефонною розмовою. Власник телефону до балаканини не прислуховувався і за кожним кроком незнайомця стежити не збирався.

Однак, за кілька хвилин чернівчанин помітив, що незнайомець зник, прихопивши з собою позичений мобільний пристрій вартістю 3 тисячі гривень.

У ході проведення слідчих заходів, поліцейські встановили, що видурив даний електронний гаджет у потерпілого 37-річний містянин. Останній зізнався, що поцуплений телефон здав до ломбарду, але запевнив, що виплатить вартість завданих заявнику збитків.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, вказаного у статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжка телефона, чернівці шахрайство, національна поліція чернівці

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