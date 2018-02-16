Черновицким школьникам не придется учиться по субботам

- 16.02.2018 14:45
Черновицким школьникам не придется учиться по субботам

По сообщению начальника управления образования Черновицкого областного совета Сергея Мартынюка, черновицкие школьники не убудут ходить на занятия по субботам по причине карантина.

Вместо этого возможно сокращение весенних каникул - такую возможность управление рассматривает. В любом случае, выходные весной на 8 марта, на Пасху, на 1 и 9 мая все еще остаются, потому даже если от весенних каникул придется отказаться, это вряд ли сможет навредить ученикам. 

Мартынюк отметил, что окончательное решение по поводу сокращения весенних каникул 2018 будет принято до среды 21 февраля.

Напомним, что в Черновцах с 8 февраля школы были закрыты на карантин. Среди школьников уровень заболеваемости ОРВИ находится на достаточно высоком уровне - 19,5%, потому было решено продлить карантин еще на неделю, то есть, включительно до 23 февраля.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: отрабатывать по субботам за карантин, весенние каникулы 2018 черновцы, карантин черновцы 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Какие предметы быта загрязняют воздух В США и Европе наряду с выхлопными газами от автомобилей серьезными источниками загрязнения воздуха являются различные предметы бытовой
- 16.02.2018 17:37
В Черновцах зафиксирован первый случай гриппа Как сообщает начальник отдела Черновицкого лабораторного центра Юрий Падурару, на Буковине зафиксировали первые случаи заболевания гриппом.
- 16.02.2018 16:47
Полісмени в Чернівцях затримали вуличного шахрая Про протиправний вчинок на одній із площ у центрі міста поліцію повідомив місцевий житель.
- 16.02.2018 15:46
Сколько денег нужно для счастья Американские психологи из университетов Пердью и Вирджинии провели анализ опроса 1,7 миллиона жителей 164 стран
- 16.02.2018 14:44
В Китае засняли самое дурацкое ограбление В китайской соцсети Weibo был опубликован видеоролик с, пожалуй, самой глупой и бессмысленной попыткой ограбления
- 16.02.2018 13:28
В Черновцах карантин продлили до 23 февраля Эпидемиологи предложили в Черновцах продлить приостановку учебного процесса в школах еще на неделю.
- 16.02.2018 12:43
Ставка ПДВ на ліки та медичні вироби Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що листом від 05.02.2018р. № 3375/7/99-99-15-03-02-17«Про особливості оподаткування ПДВ»
- 16.02.2018 12:01
Утверждены сроки призыва срочников Подписью президента Украины Петра Порошенко были утверждены сроки призыва на срочную службу в армию в 2018 году, а также даты
- 16.02.2018 10:43
В Японии вылечат грипп за сутки Особый препарат, позволяющий организму чеовека избавиться от вируса гриппа за рекордное время, изобрели японские фармацевты.
- 16.02.2018 10:25
В Черновцах стартовал конкурс Учитель года 2018 В Черновцах стартовал областной этап II тура Всеукраинского конкурса Учитель года-2018. Как сообщают в
- 16.02.2018 09:42

Всі новини