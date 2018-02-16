



Черновицким школьникам не придется учиться по субботам - 16.02.2018 14:45

По сообщению начальника управления образования Черновицкого областного совета Сергея Мартынюка, черновицкие школьники не убудут ходить на занятия по субботам по причине карантина.

Вместо этого возможно сокращение весенних каникул - такую возможность управление рассматривает. В любом случае, выходные весной на 8 марта, на Пасху, на 1 и 9 мая все еще остаются, потому даже если от весенних каникул придется отказаться, это вряд ли сможет навредить ученикам.

Мартынюк отметил, что окончательное решение по поводу сокращения весенних каникул 2018 будет принято до среды 21 февраля.

Напомним, что в Черновцах с 8 февраля школы были закрыты на карантин. Среди школьников уровень заболеваемости ОРВИ находится на достаточно высоком уровне - 19,5%, потому было решено продлить карантин еще на неделю, то есть, включительно до 23 февраля.

Платиновая Буковина, Черновцы

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