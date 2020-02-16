



В Китае засняли самое дурацкое ограбление - 16.02.2018 13:28

В китайской соцсети Weibo был опубликован видеоролик с, пожалуй, самой глупой и бессмысленной попыткой ограбления. Видео было опубликовано сотрудниками полиции Шанхая.

Камера наблюдения, расположенная на здании, зафиксировала двух злоумышленников, подкрадывающихся к зданию. Один из них бросил в сторону здания предмет, напоминающий кирпич. Мужчина решил отойти как раз в тот момент, когда его подельник бросил свой кирпич.

Таким образом, возмездие за попытку ограбления настигло первого воришку немедленно от рук его же напарника. Мужчина тут же повалился на землю, ведь удар пришелся ему прямо в голову.

В полиции отмечают - если бы все ограбления были бы хоть немного похожи на запечатленное на видео, это освободило бы правоохранителей от сверхурочной работы.

Платиновая Буковина

Всі новини