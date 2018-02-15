



В Черновцах карантин продлили до 23 февраля - 16.02.2018 12:43

Эпидемиологи предложили в Черновцах продлить приостановку учебного процесса в школах еще на неделю.

Было решено продлить карантин еще на одну неделю - до 23 февраля включительно.

В Черновцах среди школьников уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет порядка 19,5%. В пресс-центре Черновицкого городского совета отмечают - данный показатель остается по прежнему высоким, несмотря на то, что намечена тенденция к снижению.

В связи с этим, было рекомендовано еще на одну неделю продлить карантин в черновицких школах.

Платиновая Буковина, Черновцы

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