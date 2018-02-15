В Черновцах карантин продлили до 23 февраля- 16.02.2018 12:43
Эпидемиологи предложили в Черновцах продлить приостановку учебного процесса в школах еще на неделю.
Было решено продлить карантин еще на одну неделю - до 23 февраля включительно.
В Черновцах среди школьников уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет порядка 19,5%. В пресс-центре Черновицкого городского совета отмечают - данный показатель остается по прежнему высоким, несмотря на то, что намечена тенденция к снижению.
В связи с этим, было рекомендовано еще на одну неделю продлить карантин в черновицких школах.
Коментарі (0)
Другие новости:
В Китае засняли самое дурацкое ограбление В китайской соцсети Weibo был опубликован видеоролик с, пожалуй, самой глупой и бессмысленной попыткой ограбления
- 16.02.2018 13:28
- 16.02.2018 13:28
Ставка ПДВ на ліки та медичні вироби Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що листом від 05.02.2018р. № 3375/7/99-99-15-03-02-17«Про особливості оподаткування ПДВ»
- 16.02.2018 12:01
- 16.02.2018 12:01
Утверждены сроки призыва срочников Подписью президента Украины Петра Порошенко были утверждены сроки призыва на срочную службу в армию в 2018 году, а также даты
- 16.02.2018 10:43
- 16.02.2018 10:43
В Японии вылечат грипп за сутки Особый препарат, позволяющий организму чеовека избавиться от вируса гриппа за рекордное время, изобрели японские фармацевты.
- 16.02.2018 10:25
- 16.02.2018 10:25
В Черновцах стартовал конкурс Учитель года 2018 В Черновцах стартовал областной этап II тура Всеукраинского конкурса Учитель года-2018. Как сообщают в
- 16.02.2018 09:42
- 16.02.2018 09:42
Ответственность за вирус Petya возложили на РФ Вашингтон заявляет - за атаку правительственных ресурсов и частных компьютеров в Украине и по всему миру компьютерным вирусом NotPetya ответственна Российская Федерация
- 16.02.2018 09:33
- 16.02.2018 09:33
В обстрелах в зоне АТО погиб украинский военный 15 02 2018 В течение прошлых суток, 15 февраля, в зоне АТО нзаконные вооруженные формирования осуществили 10 обстрело
- 16.02.2018 09:17
- 16.02.2018 09:17
Про небезпеку вибухівки в Ратуші розповідали поліцейські Правоохоронці розповіли представникам міської ради про особливості поводження з вибухонебезпечними предметами
- 16.02.2018 09:09
- 16.02.2018 09:09
Про діяльність груп превентивної комунікації в поліції Основним завданням створених груп є налагодження ефективного діалогу та взаєморозуміння між поліцією та громадянами, аби запобігати конфліктам
- 15.02.2018 17:19
- 15.02.2018 17:19
В Черновцах за долги могут отключить тепло По причине наличия долга в размере 12,5 миллионов гривен ПАО Черновцыгаз ограничило подачу газа для производства тепловой энергии
- 15.02.2018 15:03
- 15.02.2018 15:03