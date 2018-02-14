Многие страны рискуют исчезнуть через 70 лет- 15.02.2018 14:16
Американские климатологи заявляют - по сравнению с 2005 годом, в 2100 году уровень океана поднимется на 65 сантиметров. Всему виной - климатические изменения.
В специализированном издании Proceedings of the National Academy of Sciences были опбликованы результаты исследования, позволившие сделать такой вывод.
Глобальное потепление, изменения в рамках которого уже практически необратимы, и все это ведет к постоянному повышению уровня мирового океана. С помощью спутников удалось установить, что ежегодно в течение 25 лет уровень воды в океане повышался на 0,084 мм.
По причине теплового расширения океанических вод, а также в результате таяния полярных ледяных шапок Арктики и Гренландии уровень мирового океана продолжает повышаться.
Средний уровень морей в 20-м веке увеличился на 17 см, и данный процесс все еще продолжается. Это означает,Многие страны рискуют исчезнуть через 70 лет что расположенные на малых высотах страны, а также островные государства в Тихом океане уже в середине 21-го столетия могут оказаться полностью под водой.
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