



Черновцы закупят два бу троллейбуса у киевской фирмы - 15.02.2018 12:43

Победителя тендера по закупке двух бывших в употреблении троллейбусов в Черновцах определила тендерная комиссия.

Сооответствующая информация, как отмечается, была обнародована в онлайн-системе государственных закупок Prozorro.

Сообщается, что в тендере выиграла киевская фирма ООО "Ф-МЕРЕЖІ". Так, біло решено, что столичная фирма продаст два троллейбуса Skoda 14Tr либо их квиваленты Черновицкому троллейбусному управлению. Сумма оценивается в 2 миллиона 930 тысяч гривен.

Отметим, что в тендерных торгах принимали участе еще две фирмы - это ООО "УКРРОСТЕХНО" с троллейбусами на сумму 3 миллиона гривен, и ООО "Торговый дом "Литан", сумма предлагаемой сделки которых составила 3 миллиона 99 тысяч гривен.

Платиновая Буковина, Черновцы

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