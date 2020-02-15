



Дети помогли снять мультфильм о Черновцах - 15.02.2018 10:57

По мотивам книги черновицкой писательницы Христи Венгринюк "Легенди Чернівців від Чорної вівці" при участии детей был снят мультфильм о столице Буковины.

Как сообщается, картинки для мультфильма воспитанники художественной студии Венгринюк "Монмартр" совместно с детским арт-издательством "Чорні вівці" рисовали все сами - в рамках воркшопа по мультипликации.

В Целановском литературном центре 14 февраля был презентован мультфильм про Черновцы.

После просмотра детки рисовали персонажей, проводили интересные опыты с Андреем Тужиковым, а также читали сказки о Черновцах.

Платиновая Буковина, Черновцы

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