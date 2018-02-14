



124 чернівчанина скористались податковою знижкою - 14.02.2018 17:57

З початку кампанії декларування доходів громадян правом на отримання податкової знижки вже скористалися 124 чернівчанина. Загальна сума до повернення складає 291,45 тис. грн. Найактивніше декларують право на податкову знижку - батьки студентів – контрактників.

Загалом у січні задекларували свої доходи 284 мешканця нашого міста.

Чернівецька ОДПІ нагадує платникам податків, які в 2017 році сплачували кошти за здобуття середньої професійної або вищої освіти як особисто, так і за членів сім'ї першого ступеня споріднення, які не одержують заробітну плату, що до кінця 2018 року вони можуть скористатись правом на отримання податкової знижки. Тобто, такі громадяни можуть повернути собі з бюджету частину витрачених на навчання коштів.

Для отримання такої знижки громадянам необхідно до 31 грудня 2018 року включно, подати до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси декларацію про майновий стан і доходи та підтверджуючі документи:

- відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;

- договір з навчальним закладом;

- довідку про отримані у звітному році доходи;

- документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення).

Сума коштів, яка підлягає поверненню, зараховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини