



Из-за урагана эвакуировали Олимпийский парк - 14.02.2018 12:30

Ураганный ветер в Пхенчхане повлиял на все планы Олимпиады-2018. Непогода повлияла как на соревнования, так и на организацию любых мероприятий.

Легкие конструкции срываются ветром, в связи с чем рабочие оперативно разбирают конструкции в Олимпийском парке, чтобы уберечь их от разрушений. Болельщиков просят оставаться дома, если они не покидали свое жилье, а всех остальных призывают немедленно попасть в любые помещения, где можно переждать ветер.

В Пхенчхане скорость ветра достигает 5 метров в секунду. Отмечается, что к четвергу ветер немного успокоится, и порывы будут иметь скорость 3 метра в секунду.

По причине неблагоприятных погодных условий было решено перенести на другое время женскую индивидуальную гонку в биатлоне. Также ыбли отменены соревнования в горнолыжном спорте и двоебории.

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