Из-за урагана эвакуировали Олимпийский парк- 14.02.2018 12:30
Ураганный ветер в Пхенчхане повлиял на все планы Олимпиады-2018. Непогода повлияла как на соревнования, так и на организацию любых мероприятий.
Легкие конструкции срываются ветром, в связи с чем рабочие оперативно разбирают конструкции в Олимпийском парке, чтобы уберечь их от разрушений. Болельщиков просят оставаться дома, если они не покидали свое жилье, а всех остальных призывают немедленно попасть в любые помещения, где можно переждать ветер.
В Пхенчхане скорость ветра достигает 5 метров в секунду. Отмечается, что к четвергу ветер немного успокоится, и порывы будут иметь скорость 3 метра в секунду.
По причине неблагоприятных погодных условий было решено перенести на другое время женскую индивидуальную гонку в биатлоне. Также ыбли отменены соревнования в горнолыжном спорте и двоебории.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 14.02.2018 12:08
- 14.02.2018 11:47
- 14.02.2018 10:38
- 14.02.2018 10:36
- 14.02.2018 10:26
- 14.02.2018 10:04
- 14.02.2018 09:29
- 14.02.2018 09:14
- 13.02.2018 17:56
- 13.02.2018 17:42