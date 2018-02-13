В Тайване пешеходные светофоры сделали романтичными

- 14.02.2018 12:08
В Тайване пешеходные светофоры сделали романтичными

Накануне празднования Дня святого Валентина на юге Тайваня пешеходные светофоры претерпели изменений. Световой сигнал на 40 светофорах в южном округе Пиндун стал более романтичным.

Как отмечается, в округе Пиндун 13 февраля были установлены светофоры для пешеходов, где изображение сигнала подают изображения влюбленных парочек - красные и зеленые соответственно. Так, на зеленый свет сигнала изображена пара, переходящая дорогу, тогда как на красный свет изображение представлено стоящим на колене человечком, который делает предложение своей подруге.

Полиция округа ознакомилась с новым дизайном светофоров еще в декабре, и тогда же было решено по всему округу установить в 2018 году новые светофоры. Таким образом, было решено сделать старые светофоры, возраст которых составляет 18 лет, более привлекательными и интересными.

Как отметил дизайнер Чен Да-Вей, новый дизайн светофора сохранил в себе элемент безопасности, и новое оформление должно привлекать внимание, а также поощрять молодых людей распространять знания о безопасном переходе дорог.

Мэр округа Пен Менан отметил, что с помощью такого романтичного оформления светофоров можно показать, что Пиндун действительно является округом, наполненным любовью.

Платиновая Буковина

Ключові слова: романтичные светофоры, светофоры ко дню святого валентина

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