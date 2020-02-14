



Движение на Хотинской перекрыто из-за ДТП - 14.02.2018 09:29

Рано утром 14 февраля на улице Хотинской в Черновцах произошло ДТП. Авария случилась недалеко от Дрожзавода.

Пострадавших, как сообщают представители патрульной полиции Черновцов, в результате данного ДТП нет.

Отмечается, что авария произошла на перекрестке улиц Хотинской и Заводской в 5:00 среды, 14 февраля - грузовик DAF въехал в электроопору. На данном участке дороги обеспечено перекрытие движения, движение транспорта регулируется. В Полиции сообщают, что составлен протокол в соответствии со статьей 124 Кодекса Украины об адмминистративных правонарушениях, составлена также схема ДТП, получены пояснения. Соответствующие службы уведомлены и работают над устранением последствий аварии.

До тех пор, пока преграду не уберут, движение транспорта с улицы Хотинской до Дрожзавода будет перекрыто. Объезд осуществляется по улице Коломыйской.

Также отмечается, что троллейбусы по Хотинской не курсируют - движение осуществляется только до остановки "дрожзавод".

Платиновая Буковина, Черновцы

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