



Перинатальный центр в Черновцах продолжают строить - 13.02.2018 15:24

Работы по реконструкции областного перинатального центра в Черновцах продолжаются. Как стало известно, на ремонтные работы было выделено в 2017 году 58 миллионов гривен, из которых освоили 46 миллионов.

Об этом сообщил Александр Пуршага, руководитель Управления капитального строительства Черновицкой областной госадминистрации.

Освоенные средства предоставили возможности для проведения строительных работ, фасадных работ, для реконструкции сетей. Реконструкция продолжается, но уже не в тех темпах, как до этого.

Пуршага отметил, что речь идет о переходном проекте, а это означает, что в 2018 году будет продолжаться финансирование. Если средства будут выделены, работы будут продолжаться и далее, и объект в скором времени будет сдан в эксплуатацию. В настоящее время остается неизвестным, сдадут ли перинатальный центр в эксплуатацию в нынешнем году.

Платиновая Буковина, Черновцы

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