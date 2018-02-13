В Токио построят деревянный небоскреб

- 13.02.2018 11:51
В Токио построят деревянный небоскреб

В Токио планируют построить первый в мире деревянный небоскреб. Здание в 70 этажей будет возвышаться на высоту порядка 350 метров. При этом, отмечается, что общая площадь внутри здания составит 450 тысяч квадратных метров. Авторы проекта отмечают - стальной каркас позволит сделать сдание сейсмоустойчивым.

Небоскреб из дерева будет вмещать в себя гостиничные номера, квартиры и офисные помещения. Всего на постройку предполагается потратить 185 тысяч кубометров древесины, и в качестве материала в основном предполагается использование японского кедра. Строительство будет осуществляться на юге Токио, и завершить его планируют к 2041 году.

Интересно, что традиция строить дома из дерева является исконно японской. Примечательно, что в результате пожаров огнем могли быть уничтожены крупные районы. После войны было решено запретить строительство деревянных зданий. Что касается тех зданий, которым удалось уцелеть, их обшили несгораемыми панелями. Чтобы уберечь от разорушения деревянный небокскреб, было решено использовать древесину, которая даже при нахождении непосредственно в огне не будет загораться в течение трех часов.

По мнению японцев, строительство зданий из дерева позволит сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Дело в том, что одной из "ведущих" отраслей в вопросах загрязнения окружающий среды является именно строительство.

Платиновая Буковина

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