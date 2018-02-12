



На Олимпиаде-2018 обнаружили первый допинг - 13.02.2018 10:58

На Зимних Олимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхенчхане прогремел первый допинговій скандал. Как стало известно, в анализах спортсмена Кея Сайто из сборной Японии обнаружили запрещенный препарат.

Спортсмена от участия в соревнованиях временно отстранили.

Так, в допинг-тесте японского атлета Кея Сайто был обнаружен запрещенный препарат ацетазоламид. По информации пресс-службы Спортивного арбитражного суда, этот случай употребления допинга на Олимпиаде в Пхенчхане является первым.

Интересно, что анализ забирался еще до проведения соревнований, и обнаружили запрещенный препарат 4 февраля, то есть, до старта Олимпийских игр. Сайто покинул Олимпийскую деревню, поскольку он был отстранен от дальнейшего участия в олимпийских соревнованиях.

Кей Сайто планирует доказать невиновность.По его лсовам, никаких запрещенных препаратов он не принимал. В целом, стоит отметить, что за все время проведения Зимних Олимпийских игр среди японских спортсменов позитивная допинг-проба оказалась первой в истории.

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