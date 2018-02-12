



Поліція затримала трьох буковинців за торгівлю наркотиками - 12.02.2018 17:15

Упродовж вихідних поліцейські Буковини провели заходи по протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Під час яких оперативники задокументували злочинну діяльність трьох жителів області.

Ними виявилися мешканці Вижницького, Кіцманського та Хотинського районів віком від 30 до 41 років. У зловмисників правоохоронці вилучили значну кількість марихуани.

Поліцейські перевіряють порушників на причетність до збуту наркотиків, оскільки деякі із них притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Вилучені наркотики направлені до Чернівецького наукового-дослідного експертного-криміналістичного центру на експертизу.

Відкриті кримінальні провадження, за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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