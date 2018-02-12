Курильщики больше подвержены депрессиям- 12.02.2018 15:51
Курильщики больше подвержены депрессиям по сравнению с людьми, которые не привязаны к этой вредной привычке. Такими выводами поделились ученые, которые проводили опрос в Великобритании.
Ввиду этого заявления о том, что курение якобы способно успокоить, убрать раздражительность и поднять настроение, опровергается. Так, если этот миф можно считать разрушенным, то заявления о том, что сигареты негативным образом влияют на здоровье сердца и сосудов, провоцируют рак и другие неприятные последствия, все же остаются горькой правдой.
Если говорить о психологическом состоянии курильщиков, то их пагубная привычка способна еще больше навредить психике. Как утверждают бросившие курить люди, после отказа от сигарет они сами убедились, что стрессов, депрессивных состояний и приступов гнева и агрессии стало явно меньше.
Были проведены 26 исследований, которые показали - эмоциональное состояние курильщиков осталось прежним. В исследованиях, отметим, принимали участие люди, чей средний возраст составлял 44 года, выкуривавшие в день по 20 сигарет.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 12.02.2018 17:42
- 12.02.2018 17:15
- 12.02.2018 17:06
- 12.02.2018 16:32
- 12.02.2018 15:01
- 12.02.2018 14:37
- 12.02.2018 14:21
- 12.02.2018 12:57
- 12.02.2018 12:13
- 12.02.2018 12:04