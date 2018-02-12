



Полісмени повернули власнику вкрадений мотороллер - 12.02.2018 14:21

Вранці 10 лютого до поліції з повідомленням про зникнення транспортного засобу з домогосподарства звернувся 61-річний житель села Подвір’ївка.

Виїздом на місце події поліцейські встановили, що невідомий зловмисник здійснив угон моторолера марки "Piaggio", який знаходився у сарайному приміщенні заявника, завдавши потерпілому збитки у сумі 5000 гривень.

Завдяки вжитим пошуковим заходам правоохоронці за один день встановили угонщика та розшукали транспортний засіб. Зловмисником виявився 28-річний односелець потерпілого. Чоловік вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, вказаного частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри та обрання запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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