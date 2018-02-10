



Олимпиада-2018: украинец во время заезда выпал из саней - 12.02.2018 12:57

С одним из украинских спортсменов на Зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане приключилась неприятность - во время гонки Андрей Мандзий выпал из саней. Впрочем, на скорости он умудрился снова забраться в сани и завершить гонку.

Первую гонку Мандзий все же смог завершить, несмотря на то, что пришел последним, заняв 40-е место.

Во втором заезде результат украинца был лучше - он финишировал под 25-м номером. Однако по завершению двух остальных заездов лушчий результат показать не сумел, зато запомнился своим первым экстремальным выступлением.

Еще один украинец Антон Дукач предпринял три попытки, финишировав на 23-м месте, но в четвертый заезд попасть не смог.

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