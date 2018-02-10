



На Буковині п’яний водій збив двох хлопців, один загинув - 12.02.2018 12:13

Врятувати життя одного з потерпілих медикам не вдалося – хлопець помер у лікарні. За фактом трагічної ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася увечері 10 лютого у селі Рідківцях Новоселицького району. Керуючи автомобілем «Seat» на іноземній реєстрації, 33-річний місцевий житель не впорався з керуванням і допустив наїзд на двох 15-річних хлопців, котрі йшли узбіччям дороги у попутному напрямку.

Від отриманих травм один з підлітків помер у лікарні. У іншого потерпілого медики діагностували забої. Медичне освідчення підтвердило: водій перебував за кермом напідпитку.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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