На Буковині п’яний водій збив двох хлопців, один загинув- 12.02.2018 12:13
Врятувати життя одного з потерпілих медикам не вдалося – хлопець помер у лікарні. За фактом трагічної ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася увечері 10 лютого у селі Рідківцях Новоселицького району. Керуючи автомобілем «Seat» на іноземній реєстрації, 33-річний місцевий житель не впорався з керуванням і допустив наїзд на двох 15-річних хлопців, котрі йшли узбіччям дороги у попутному напрямку.
Від отриманих травм один з підлітків помер у лікарні. У іншого потерпілого медики діагностували забої. Медичне освідчення підтвердило: водій перебував за кермом напідпитку.
За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час проводиться досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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