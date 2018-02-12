



На Буковине 8 сел - все еще без света - 12.02.2018 10:25

В Черновицкой области из-за неблагоприятных погодных условий все еще без электроснабжения остаются 8 населенных пунктов. Соответствующая информация опубликована на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Бригады облэнерго привлечены к работам над восстановлением подачи электричества в населенные пункты.

Кроме того, в ряде областей, а именно - в Киевской (в том числе и в столице), в Черкасской и Кировоградской областях продолжаются осадки в виде небольшого снега. В Донецкой области имеет место дождь. На автодорогах движение транспорта обеспечено.

В ГСЧС Украины отмечают, что всего было привлечено 1 659 единиц техники и 2 464 человека для обеспечения проезда, расчистке автодорог и предоставлению помощи по буксировке транспорта на территории Украины. В том числе Укравтодор обеспечил поддержку в виде 1 521 единиц техники и 1 953 человека, а также 138 единиц техники и 511 человек от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что всего на территории Украины в течение 9 февраля, когда были зафисированы наиболее сильные снегопады, была оказана помощь 364 лицам, а также было отбуксировано 186 единиц транспортных средств.

Платиновая Буковина, Черновцы

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