



В Черновцах заминировали торговый центр - 12.02.2018 09:33

В субботу, 10 февраля, появилось сообщение о минировании торгового центра "Формаркет" в Черновцах. Позднее в управлении полиции Черновицкой сообщили, что звонок о минировании был ложным.

Поднявшего ложную тревогу мужчину удалось оперативно задержать. Нарушителем оказался 45-летний житель Черновцов, который отметил, что его звонок был шуткой.

Тем не менее, такая шутка является уголовно наказуемой - нарушителю теперь "светит" до 6 лет лишения свободы, а преступление классифицируется как заведомо неправдивое сообщение об угрозе гражданам - в соответствии с частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что после сообщения о минировании торгового центра были эвакуированы порядка 450 человек - как персонал, так и посетители "Формаркета". Убыток, нанесенный ложным сообщением о минировании, оценивается примерно в 500 тысяч гривен.

Платиновая Буковина, Черновцы

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