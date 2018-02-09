



Двоє неповнолітніх впали в шахту ліфта закинутої будівлі - 09.02.2018 17:57

З травмами різного ступеню тяжкості неповнолітніх госпіталізовано до лікарні.

Увечері 8 лютого до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок у одній із закинутих чернівецьких будівель. Зі слів заявника, двоє підлітків упали з висоти і травмувалися.

Виїхавши за вказаною адресою, поліцейські встановили, що двоє хлопців, віком 15 і 16 років, спускалися з даху недіючої фабрики на другий поверх. Не помітивши шахту ліфта, підлітки впали вниз з 10-метрової висоти. Внаслідок падіння один з хлопців отримав закритий перелом передпліччя, у іншого медики діагностували політравму. Обох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Поліцейські ювенальної превенції нагадують батькам про необхідність контролю з боку дорослих за дозвіллям неповнолітніх.

«Зараз у більшості навчальних закладів призупинено навчальний процес. Маючи багато вільного часу та користуючись відсутністю дорослих, учні необдумано можуть наражати себе на небезпеку», – застерігає начальник сектору ювенальної превенції поліції області Микола Басараб. – «Зазвичай цікавість до закинутих будівель часто обертається для юних дослідників тяжкими наслідками. Ми закликаємо батьків приділяти більше уваги дітям, цікавитися їхнім оточенням, інтересами та вподобаннями. Нагадуйте дітям правила безпечної поведінки та попереджайте про можливі наслідки».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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