Поліція залучає молодь до спортивних заходів

- 09.02.2018 16:45
Поліція залучає молодь до спортивних заходів

За підтримки поліцейських сектору ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області юні футболісти прийняли участь у багатьох спортивних змаганнях «Football For Kids», де здобули не одну блискучу перемогу. То ж, правоохоронці ознайомили футболістів із навчальним закладом, в якому хлопчаки будуть мати можливість відточувати футбольні навички на професійному рівні.

8 лютого у Чернівцях проводилося тренування, де були визначені найкращі гравці команд-переможців. Тепер учасники команди наполегливо тренуються, щоб гідно представити Буковинський край у футбольних турнірах всеукраїнського рівня, залучившись всебічною підтримкою поліцейських.

Але правоохоронці не обмежилися виключно організацією спортивних заходів, вони також подбали про подальшу долю вихованців. По завершенні заходу поліцейські провели хлопчикам екскурсію у Багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей, де спортсменів зможуть забезпечити усіма належними умовами для здобуття освіти та подальшого спортивного розвитку.

Діти зацікавлено оглядали обладнані навчальні класи, актову залу та побували у всіх корпусах навчального закладу. Особливий інтерес юні футболісти виявили до просторого спортзалу, де вихованці ліцею мають можливість займатися дозвіллям упродовж цілого дня.

«Ми прагнемо залучити якнайбільше молоді до здорового способу життя та організувати для них необхідну підтримку і допомогу. Наша мета - забезпечити найбільш комфортні умови для реалізації дитячих талантів. До того ж, співпраця із різноманітними освітніми та культурно-оздоровчими установами допомагає нам визначити заклад, відповідно до потреб та бажань наших вихованців. Попри це, ми намагаємось приділити увагу кожній дитині, котра не отримує належної уваги та опіки з боку батьків у зв’язку з різними життєвими обставинами», - розповів інспектор сектору ювенальної превенції Іван Малик.

Одного з гравців команди, 13-річного форварда Вадима, жителя Глибоцького району, поліцейські вже влаштували до вищевказаного ліцею. Спритний та моторний хлопчик вже встиг обзавестися новими друзями та облаштуватися на новому місці. Тепер, сповнений позитивними емоціями, футболіст мріє випробувати свої сили у боротьбі за першість в очікуваному спортивному матчі.

У свою чергу, працівники ювенальної превенції запевнили, що максимально сприятимуть проведенню заходів, які позитивно впливатимуть на культурно-освітній, спортивний або соціальний розвиток дітей та молоді.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція буковина, чернівецька поліція

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