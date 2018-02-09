Про право надання податкової знижки

- 09.02.2018 13:37
Про право надання податкової знижки

Податковим кодексом України передбачено право платників податків на податкову знижку.  Тож за наявності підтверджуючих документів  щодо понесених  витрат у зв'язку з придбанням товарів, робіт, послуг, дозволяється зменшити загальний річний оподатковуваний дохід. Іншими словами, суму доходу фізичної особи, яка підлягає оподаткуванню,  буде зменшено на суму податкової знижки. Це, в свою чергу, дасть можливість  зменшити суми податку на доходи фізичних осіб.

Натомість  звертаємо увагу платників на ряд обмежень,  встановлених законодавством України. Зокрема, податкова знижка може бути використана лише резидентом України за умови придбання товарів, робіт послуг лише у резидента України і лише щодо доходів, отриманих у вигляді заробітної плати.

Також слід звернути увагу, що право на зменшення оподатковуваного доходу надається лише щодо витрат, визначених Податковим кодексом та  понесених протягом звітного року. До переліку таких витрат віднесено: частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом; пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям в сумі, що не  перевищує 4% від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік; сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання; страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення ( в межах сум визначених ПКУ); суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій( в межах сум визначених ПКУ); суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита; суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу; суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Для того, щоб скористатися правом на податкову знижку, необхідно не пізніше 31 грудня року, наступного за звітним, подати Декларацію про майновий стан і доходи до органу фіскальної служби за адресою проживання. 

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова знижка, отримання податкової знижки, звіти в податкову

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