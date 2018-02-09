В Черновцах снегопад 9 02 2018. Фото- 09.02.2018 09:11
Черновцы засыпало снегом. Мокрый снег начал падать в середине дня 8 февраля, и со временем осадки перешли в обычный снег. В течение остатка дня и ночи снег не переставал идти, и наутро город проснулся в снежных сугробах.
По состоянию на 6:00 утра 9 февраля работает 24 единицы техники миськШЕП, а также 26 сотрудников. От сильного снега некоторые деревья повалились под тяжелым весом. Также сообщается об обрывах линий электопередач.
С общественным транспортом в городе наблюдаются некоторые трудности - местами дорога расчищена плохо, людям приходится идти на работу по проезжей части, как, например, на Буковинской. На остановках стоит большое количество людей - уехать куда-либо очень трудно.
Тем не менее, снег продолжает сыпать. Местные жители убирают снег у подъездов своими силами, предприниматели расчищают пространство рядом с магазинами. Температура воздуха составляет примерно -2 градуса.
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