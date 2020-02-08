



Известна дата проведения Обнова фест 2018 - 08.02.2018 17:34

В 2018 году ежегодный фестиваль Обнова-фест обещает стать юбилейным, десятым по счету.

На официальной странице Обнова феста в Facebook сообщили дату проведения фестиваля. Праздничные мероприятия и концерт состоятся 27 мая.

Напомним, что Обнова-фест традиционно проходит на праздник Троицы, или Зеленые праздники. Потому в нынешнем году этнодуховный фестиваль состоится 27 мая, так как именно на этот день приходится праздник Святой Троицы.

Организаторы сообщили, что фестиваль получил благословение от епископа Черновицкого Украинской Греко-Католической Церкви Иосафата. В рамках Обнова-феста предполагается объединить все самое лучшее и интересное, что было включены в предыдущие девять фестивалей, а также новые опции и развлечения. Всех желающих призывают подать заявки на участие до 1 апреля через Facebook-страницу либо на электронную почту организаторов obnovafest@gmail.com .

Платиновая Буковина, Черновцы

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