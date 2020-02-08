



Украина готовится к безвизу с рядом стран - 08.02.2018 17:02

По словам директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, ведомство сейчас работает над введением безвизового режима со странами так называемого белого списка Шенгена, то есть, етми, которые имеют право посещать страны ЕС без виз.

Погорельцев отметил, что работа идет практически со всеми странами "белого списка", и потому планируются положительные результаты. В особенности, сейчас идет переговорный процесс со странами Персидского залива, и аименно - с Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном, Оманом и Кувейтом. В ближайшее время планируется также отмена визового режиме с Колумбией, Перу и Уругваем. Проект безвизового соглашения также имеются с Карибами, Маршалловыми островами, Вануату, Багамами, Самоа, Палау, Тринидадом и Тобаго,Соломоновыми островами, а также Таиландом и Мексикой.

Впрочем, не со всеми странами возможно будет реализовать взаимное соглашение о безвизе. К примеру, по прибытию в Катар украинцы смогут получать визы на месте, в аэропорту, что также очень удобно.

Стоит отметить, что Украина подписала соглашение о взаимной отмене визовых требований с островным государством Антигуа и Барбуда. Таким образом Украина смогла получить больше возможностей для отдыха своих граждан на Карибских островах, а также заполучить политическую поддержку от государства-члена ООН на фоне российской агрессии.

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