Украина готовится к безвизу с рядом стран

- 08.02.2018 17:02
Украина готовится к безвизу с рядом стран

По словам директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, ведомство сейчас работает над введением безвизового режима со странами так называемого белого списка Шенгена, то есть, етми, которые имеют право посещать страны ЕС без виз.

Погорельцев отметил, что работа идет практически со всеми странами "белого списка", и потому планируются положительные результаты. В особенности, сейчас идет переговорный процесс со странами Персидского залива, и аименно - с Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном, Оманом и Кувейтом. В ближайшее время планируется также отмена визового режиме с Колумбией, Перу и Уругваем. Проект безвизового соглашения также имеются с Карибами, Маршалловыми островами, Вануату, Багамами, Самоа, Палау, Тринидадом и Тобаго,Соломоновыми островами, а также Таиландом и Мексикой.

Впрочем, не со всеми странами возможно будет реализовать взаимное соглашение о безвизе. К примеру, по прибытию в Катар украинцы смогут получать визы на месте, в аэропорту, что также очень удобно.

Стоит отметить, что Украина подписала соглашение о взаимной отмене визовых требований с островным государством Антигуа и Барбуда. Таким образом Украина смогла получить больше возможностей для отдыха своих граждан на Карибских островах, а также заполучить политическую поддержку от государства-члена ООН на фоне российской агрессии.

Платиновая Буковина

Ключові слова: безвиз украина, куда поехать украинцу по безвизу

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Известна дата проведения Обнова фест 2018 В 2018 году ежегодный фестиваль Обнова-фест обещает стать юбилейным, десятым по счету.
- 08.02.2018 17:34
Фестиваль Червона рута в Черновцах пройдет без гламура и официоза Основатель и художественный руководитель фестиваля Червона рута Анатолий Калениченко отметил, что фестиваль стал современным молодежным движением
- 08.02.2018 16:24
В 2018 году у YouTube появится конкурент На разработку аналога ресурса видеохостинга YouTube стартап Lino из Кремниевой долины уже собрал порядка 20 миллионов долларов
- 08.02.2018 15:50
Буковинец Тесленко выиграл 12-й профессиональный бой Молодой украинский боксер в супертяжелом весе Александр Тесленко родом из Черновцов одержал очередную, уже 12-ю по счету победу на профессиональном ринге.
- 08.02.2018 14:22
Инфляция в Венесуэле превысила 4000% По сообщению главы комиссии по финансам и экономическому развитию парламента Венесуэлы Рафаэля Гусмана, в годовом выражении в стране
- 08.02.2018 12:53
В США собаке выдали пособие по безработице Американское агентство по безработице удовлетворило заявку на пособие по безработице для некоего мистера Майкла Райдера. Как отметил адвокат, получивший данное письмо, его в самом деле зовут Майкл, однако фамилия
- 08.02.2018 12:08
В Чернівцях стались 2 ДТП з постраждалими 7 02 2018 7 лютого пізно ввечері по вулиці Руській 23-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ 21099», допустив наїзд на пішохода
- 08.02.2018 12:03
Четвероклассники будут сдавать два предмета ДПА В 2018 году ученики четвертых классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию по двум предметам, как сообщают представители Министерства
- 08.02.2018 11:32
В Украине ожидается ухудшение погоды 8-9 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, со ссылкой на Укргидрометцентр, сообщает, что под воздействием активного циклона в Украине резко изменится погода, причем, не в лучшую сторону.
- 08.02.2018 10:24
На Калинке вечером 7 февраля сбили велосипедиста Вечером среды, 7 февраля, на улице Калиновской недалеко от Калиновского рынка произошло ДТП.
- 08.02.2018 10:11

Всі новини