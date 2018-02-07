



В украинских электричках можно ездить по электронным билетам - 07.02.2018 15:34

Теперь электронные билеты можн приобретать и для проезда на междугородных поездах. Во всяком случае, билеты будут доступны для большинства из региональных поездов, как сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

По словам Кравцова, практически на все украинские электрички пассажиры могут покупать электронные билеты, причем, менять их на бумажные проездные документы вовсе нет нужды.

Так, электронные билеты на большинство региональных поездов - нумерации 800 - можно будет купить с 7 по 10 февраля. Купленные через интернет билеты не нужно менять на обычные в железнодорожной кассе. Для контроля у проводников в поезде имеются мобильные терминалы. Для подтверждения права на проезд можно предъявить распечатанный на бумаге документ либо предъявить его на экране вашего мобильного устройства - смартфона или планшета.

Кравцов подчеркнул, что региональными поездами в Украине каждый год пользуется более 4 миллионов пассажиров. Для удобства возможность использования электронных билетов планируется запустить в ближайшее время и для пассажиров международных поездов.

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