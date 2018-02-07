В Черновцах развернули несколько сотен украинских флагов- 07.02.2018 14:17
В Черновцах проходит патриотическая акция Велика українська хода, которая до этого проишла в райцентрах Черновицкой области, а именно - в Новоселице и Сокирянах.
Организатором акции является Катерина Валевская. По ее словам, данная акция проводится для того, чтобы почтить память героев АТО и Небесной сотни.
Так, в рамках акции на Театральной площади в Черновцах развернули несколько сотен боевых флагов воинских подразделений, которые находятся на страже границ, флаги прифронтовых районов Донецкой и Луганской областей.
Также для акции были собраны флаги из районов Черновицкой области - из Сокирян, Герцы, Хотина, Новоселицы, Сторожинца, Кельменцев. Волонтеры, которые проводят акцию, приглашают черновчан поучаствовать в акции. Флаги в рамках Української ходи пробудут в Черновцах до 17:00.
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