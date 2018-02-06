Порядок выступлений артистов Нацотбора на Евровидение-2018- 07.02.2018 12:45
Телеканал СТБ, который знимается организацией и пороведением Национального отбора на Евровидение-2018 в Украине, провел жеребьевку участников. Проводилась жеребьевка под руководством музыкального продюсера Руслана Квинты.
Так, первый полуфинал нацотбора состоится в ближайшую субботу, 10 февраля. Участники выступят в следующем порядке:
- СONSTANTIN
- Сергей Бабкин
- LAUD
- KAZKA
- The ВЙО
- Kozak System
- VILNA
- Pur:Pur
- The Erised
В рамках второго полуфинала 17 февраля артисты выйдут на сцену тпод этими порядковыми номерами:
- Ingret Kostenko
- MELOVIN
- JULINOZA
- TAYANNA
- KADNAY
- Yurcash
- Mountain Breeze
- ILLARIA
- DILEMMA
24 февраля состоится финальное шоу, в котором за право представлять Украину на международном конкурсе Евровидение 2018 в Лиссабоне будут соревноваться 6 участников - по 3 участника из каждого полуфинального отбора, которые наберут наибольшее количество голосов.
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