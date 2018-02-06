



Порядок выступлений артистов Нацотбора на Евровидение-2018 - 07.02.2018 12:45

Телеканал СТБ, который знимается организацией и пороведением Национального отбора на Евровидение-2018 в Украине, провел жеребьевку участников. Проводилась жеребьевка под руководством музыкального продюсера Руслана Квинты.



Так, первый полуфинал нацотбора состоится в ближайшую субботу, 10 февраля. Участники выступят в следующем порядке:

СONSTANTIN

Сергей Бабкин

LAUD

KAZKA

The ВЙО

Kozak System

VILNA

Pur:Pur

The Erised

В рамках второго полуфинала 17 февраля артисты выйдут на сцену тпод этими порядковыми номерами:

Ingret Kostenko

MELOVIN

JULINOZA

TAYANNA

KADNAY

Yurcash

Mountain Breeze

ILLARIA

DILEMMA

24 февраля состоится финальное шоу, в котором за право представлять Украину на международном конкурсе Евровидение 2018 в Лиссабоне будут соревноваться 6 участников - по 3 участника из каждого полуфинального отбора, которые наберут наибольшее количество голосов.

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