В олимпийской деревне подняли украинский флаг- 07.02.2018 11:00
7 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан в Олимпийской деревне состоялась церемония поднятия флага Украины. Об этом сообщили представители Национального олимпийского комитета Украины. Поднятие национального флага той или иной сборной проводится в Олимпийской деревне накануне официального открытия Олимпийских игр и демонстрирует готовность сборной страны начать выступления на спортивных соревнованиях.
Делегацию украинских спортсменов поприветствовали корейской музыкой и народными танцами, также спортсменам предложили примерить национальные маски. Свои подписи на стене Олимпийского перемирия поставили президент Национального олимпийского комитета, олимпийский чемпион Сергей Бубка, а также шеф миссии Анна Сорокина.
Напомним, официальная церемония открытия Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, Южная Корея, состоистя в пятницу, 9 февраля. Первые соревнования состоятся в тот же день, и это будут соревнования по могулу (фристайлу). Представительница национальной сборной Украины - франковчанка Татьяна Петрова - будет выступать на соревнованиях в этом виде спорта.
Стоит отметить, что на Зимнюю Олимпиаду 2018 в Пхенчхане Украина отправила сборную в составе 33 спортсменов, которые будут бороться за победу в 9 видах спорта.
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