У черновчанина обнаружили поддельное водительское удостоверение
- 07.02.2018 10:37
При проверке документов у 45-летнего черновчанина было установлено наличие водительских категорий, которые отсутствовали в информационной базе данных. Несоответствие обнаружил консультант-администратор территориального сервисного центра Министерства внутренних дел №7341.
О происшествии сообщают на официальном сайте регионального сервисного центра МВД в Черновицкой области.
Полицеские, обнаружившие несоответствие документов базам данных, зарегистрировали данное происшествие как преступление с подозрением на фальсификацию - в соответствии со статьей 358 части 1 Уголовного кодекса Украины. Далее дело будет направлено для рассмотрения следователями.
Отметим, что в нынешнем году сервисная служба МВД уже во второй раз обнаруживает поддельное удостоверение водителя.
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