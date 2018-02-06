



У черновчанина обнаружили поддельное водительское удостоверение - 07.02.2018 10:37

При проверке документов у 45-летнего черновчанина было установлено наличие водительских категорий, которые отсутствовали в информационной базе данных. Несоответствие обнаружил консультант-администратор территориального сервисного центра Министерства внутренних дел №7341.

О происшествии сообщают на официальном сайте регионального сервисного центра МВД в Черновицкой области.

Полицеские, обнаружившие несоответствие документов базам данных, зарегистрировали данное происшествие как преступление с подозрением на фальсификацию - в соответствии со статьей 358 части 1 Уголовного кодекса Украины. Далее дело будет направлено для рассмотрения следователями.



Отметим, что в нынешнем году сервисная служба МВД уже во второй раз обнаруживает поддельное удостоверение водителя.

Платиновая Буковина, Черновцы

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