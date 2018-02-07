В Сахаре второй раз за год выпал снег

- 07.02.2018 10:17
В Сахаре второй раз за год выпал снег

В 2018 году пустыня Сахара во второй раз оказалась под снежным покровом. Фотограф Карим Бушетата опубликовал на своей странице в Facebook фотографии этого необычного и редкостного явления.

Отмечается, что на этот раз снег выпал 5 февраля, в понедельник. Осадки выпали в районе города Айн-Сефра на севере Алжира в Сахаре. Примечательно, что в этом же районе снег предыдущий раз выпадал в январе нынешнего года.

Интересно, что за последние 40 лет снег в пустыне Сахара выпадал уже три траза. Жители Айн-Сефры отправились к песчаным дюнам, чтобы своими глазами увидеть столь редкостное явление, ведь не каждый день можно увидеть покрытые снегом пески пустыни. Между тем, снег не так долго пролежал в Сахаре - он растаял при повышении температуры.

Так, предыдущий снегопад произошел в пустыне в январе нынешнего года. Местами высота снежного покрова в Сахаре достигала 40 см.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: снегопады в Сахаре, снег в пустыне, Сахара снег

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

США готовит очень жесткие санкции против КНДР Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс, Америка планирует в ближайшее время объявить об ужесточении экономических санкций в отношении
- 07.02.2018 11:59
С 9 февраля на карантин закрывают все школы в Черновцах Учебный процесс во всех учреждениях общего среднего образования в Черновцах будет приостановлен в период с 9 по 19
- 07.02.2018 11:32
В олимпийской деревне подняли украинский флаг 7 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан в Олимпийской деревне состоялась церемония поднятия флага Украины. Об этом сообщили представители Национального
- 07.02.2018 11:00
У черновчанина обнаружили поддельное водительское удостоверение При проверке документов у 45-летнего черновчанина было установлено наличие водительских категорий, которые отсутствовали в информационной базе данных.
- 07.02.2018 10:37
Озоновый слой Земли не восстанавливается Ученые заявляют о том, что озоновая дыра над Антарктикой несколько уменьшилась. Однако, в более низких широтах озоновый слой Земли не восстанавливается.
- 07.02.2018 10:11
В результате обстрелов в АТО пострадало 4 военных ВСУ В пресс-центре штаба АТО отмечается, что за прошедшие сутки 6 февраля российско-террористические формирования открывали 14 раз огонь по позициям украинских военных. В результате один боец украинской армии
- 07.02.2018 09:21
Способи подачі податкової декларації Відповідно до п.49.3 ст.49 Податкового кодексу України податкова декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків
- 07.02.2018 09:08
14 февраля украинские ЗАГСы будут работать до 00:00 Часть отделов государственной регистрации актов гражданского состояния 14 февраля, в День святого Валентина, будут работать до полуночи. Такое решение было принято в рамках акции "любовь вне времени" для для всех регионов Украины.
- 06.02.2018 17:07
До 2023 года в Украине модернизируют систему оповещения населения В Украине был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере модернизации существующей системы оповещения населения. Подписантами являются Министерство
- 06.02.2018 16:25
Интересные факты о столице Олимпиады-2018 Зимние Олимпийские игры 2018 состоятся в Южной Корее, в городе Пхенчхан. Олимпиада пройдет в период с 9 по 25 февраля. Предлагаем вам
- 06.02.2018 15:50

Всі новини