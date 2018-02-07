В Сахаре второй раз за год выпал снег- 07.02.2018 10:17
В 2018 году пустыня Сахара во второй раз оказалась под снежным покровом. Фотограф Карим Бушетата опубликовал на своей странице в Facebook фотографии этого необычного и редкостного явления.
Отмечается, что на этот раз снег выпал 5 февраля, в понедельник. Осадки выпали в районе города Айн-Сефра на севере Алжира в Сахаре. Примечательно, что в этом же районе снег предыдущий раз выпадал в январе нынешнего года.
Интересно, что за последние 40 лет снег в пустыне Сахара выпадал уже три траза. Жители Айн-Сефры отправились к песчаным дюнам, чтобы своими глазами увидеть столь редкостное явление, ведь не каждый день можно увидеть покрытые снегом пески пустыни. Между тем, снег не так долго пролежал в Сахаре - он растаял при повышении температуры.
Так, предыдущий снегопад произошел в пустыне в январе нынешнего года. Местами высота снежного покрова в Сахаре достигала 40 см.
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