Озоновый слой Земли не восстанавливается

- 07.02.2018 10:11
Озоновый слой Земли не восстанавливается

Ученые заявляют о том, что озоновая дыра над Антарктикой несколько уменьшилась. Однако, в более низких широтах озоновый слой Земли не восстанавливается.

Так, озоновый слой вокруг Земли представляет собой оболочку, защищающую планету и все на ней от ультрафиолетового излучения. Так, если на полюсах озон имеет некоторые свойства к восстановлению, то на более низких широтах этого не происходит. Отметим, что разрушению озонового слоя способствовали химические выбросы, и разрушаться озон начал примерно с 70-х годов прошлого столетия. Несмотря на то, что веещства, разрушающие озоновый слой, запрещены, на низких широтах общая часть слоя озона остается без изменений, хотя на полюсах озоновый слой начал постепенно восстанавливаться.

В Институте изменений климата и окружающей среды имени Дж.Грэнтема при Имперском колледже Лондона провели анализ изменений озонового слоя, и результаты данного исследования были представлены в журнале European Geosciences Union. В широтах с наибольшей плотностью населения нижняя часть озонового слоя не восстанавливается, причем, причины этого установить пока что не удалось. Согласно одной из возможных версий, часть озона может уноситься от тропиков, поскольку изменения климата могут менять структуру атмосферной циркуляции. 

По второй причине невосстановления озонового слоя рассматриваюся хлоро- и бромосодержащие летучие вещества, способствующие разрушению озонового лсоя в нижней стратосфере.

Напомним, озон представляет собой вещество, которое образуется в стратосфере Земли на высотке от 10 до 50 километров в тропических широтах. Это вещество распространяется в атмосфере по всему миру. Озоновый слой в своей большей части располагается в нижней части стратосферы.

Платиновая Буковина

Ключові слова: земля озоновый слой, озон вокруг земли, озоновые дыры

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