В результате обстрелов в АТО пострадало 4 военных ВСУ

- 07.02.2018 09:21
В результате обстрелов в АТО пострадало 4 военных ВСУ

В пресс-центре штаба АТО отмечается, что за прошедшие сутки 6 февраля российско-террористические формирования открывали 14 раз огонь по позициям украинских военных. В результате один боец украинской армии получил боевую травму, еще трое были ранены.

Как сообщают представители АТО, боевики используют при обстрелах оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Наиболее активно противник нарушает условия режима тишины в ночное время.

Наибольшую активность на Луганском направлении боевики продемонстрировали в районе Троицкого. Здесь террористы вели обстрел из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки. По Крымскому боевики вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, обстрелы Катериновки осуществлялись из гранатометов. По позициям в районе Станицы Луганской противник бил из стрелкового оружия. Кроме того, в течение светового дня по позциям в районе Новозвановки пророссийские войска вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы были использованы при обстреле в районе Новоалександровки.

На Донецком направлении террористы сосредоточили наибольшую активность на Приазовском регионе.

В штабе АТО отмечают, что в районе Лебединского боевиками были использованы гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и минометы 120-мм и 82-мм. По опорным пунктам в районе Павлополя террористы осуществляли стрельбу из 82-мм миномета, пехотного вооружения. По позициям в районе Широкино обстрелы велись из минометов 120-мм калибра. По Водяному вели обстрел из стрелкового оружия, и из вооружения БМП - по Богдановке.

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Ключові слова: новости ато 7 02 2018

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