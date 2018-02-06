11 школ в Черновцах закрыты на карантин

- 06.02.2018 14:51
11 школ в Черновцах закрыты на карантин

В одиннадцати школах Черновцов на 10 дней был объявлен карантин, как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

Так, по сообщению мэра, количество детей, больных ОРВИ, в черновицких школах за последние несколько дней дней увеличилось. Из-за болезни в 11-ти школах Черновцов отсутствует более 20% детей, о чем свидетельствуют данные ежедневного мониторинга. Такие цифры являются существенной причиной для ограничения учебного процесса. После совещания с медиками, представителями сферы образования и эпидемиологами, было решено приостановить на 10 дней обучение в школах, где процент детей, больных ОРВИ, наибольший.

Таким образом, на десятидневный карантин было решено закрыть школы № 2, 6, 8, 22, 24, 25, 27, 30, 39, а также лицей №4 и гимназию №3. Соответствующее решение будет подписано буквально в течение нескольких часов.

В других школах Черновцов, как отмечают в городском совете, при достижении количества больных школьников 20%-ного порога карантин будет вводиться соответствующим приказом управления образования Черновицкого городского совета. 

В то же время мэр отметил ситуацию с заболеваемостью в детских садах, которую он назвал более стабильной. Дело в том, что в детсадах коллективы более изолированы, в связи с чем дети там болеют гораздо меньше.

Платиновая Буковина, Черновцы

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