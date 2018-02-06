



Богатые китайцы на спорт жгли деньги - 06.02.2018 11:51

Двое жителей провинции Аньхон, что в Китае, были оштрафованы за сжигание бумажных денег. Было установлено, что оба мужчины отдыхали в ресторане, где они прилично выпили, после чего между ними разгорелся спор, кто из них богаче.

Видео со спором спустя некоторое время оказалось в Интернете - недолугих китайцев заснял один из посетителей того же ресторана. Двое пьяных китайцев кричат и спорят, после чего принимаются за сжигание денег. Один из них предполагал, что они сожгут сразу 500 юаней, и предложил оппоненту заткнуться и оставить это дело, если у него нет денег.

Личности обоих персонажей полиция смогла установить благодаря видео, и обоим мужчинам выписали штраф. Дело в том, что порчу банкнот в Китае можно прировнять к уголовному преступлению.

Отмечается, что оба мужчины сожгли по 100 юаней, что примерно равно 400 гривнам. Сумма штрафа к оплате составила еще 1000 юаней. Сколько именно банкнот удалось сжечь спорщикам, не сообщается.

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