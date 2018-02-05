Богатейшие люди мира потеряли за день 114 млрд долларов- 06.02.2018 11:16
На фондовом рынке в США 5 февраля 2018 года произошло крупное падение, в результате которого 500 богатейших людей планеты в общей сложности потеряли 114 миллиардов долларов всего за один день.
Наибольший ущерб от падения рынка получили глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и глава Facebook Марк Цукерберг. Так, у Баффета состояние уменьшилось до 85 миллиардов долларов, и его потери за день составили 5,1 милиарда долларов. Цукеерберг потерял 3,6 миллиарда долларов, и его состояние сократилось до отметки в 74,7 миллиарда долларов.
Также существенные потери понес основатель Amazon Джефф Безос, чей ущерб составил 3,3 миллиарда долларов. Сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж потеряли по 2,3 миллиарда долларов каждый.
Отметим, чтго за всю историю промышленный индекс Dow Jones вчера продемонстрировал рекордное падение, снизившись более чем на 1500 пунктов. В течение дня было отменено снижение индекса на 5,8%.
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