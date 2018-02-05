



Черновцы закупят в 2018 году 10 троллейбусов - 06.02.2018 10:53

В планах для Черновцов на 2018 года - приобретение троллейбусов для пополнения троллейбусного парка. Так, предполагается всего купить 10 машин, из которых 4 будут новыми, и 6 - бывшими в употреблении.

Так, мэр Черновцов Алеексей Каспрук в рамках брифинга напомнил, что город закупил в 2016 году 12 б/у троллейбусов, а также 6 бывших в употреблении машин - в 2017 году. Три троллейбуса б/у уже были доставлены в 2018 году, также сообщается о тендере еще на 6 машин. В нынешнем году в планах - приобретение четырех новых троллейбусов. Каспрук отметил, что если подсчитать все машины, в том числе и спаренные "гармошки", то можно отметить, что в общей сложности город получил 40 троллейбусов.



Мэр подчеркнул, что в настоящее время не менее важно по примеру других городов поднять вопрос закупок коммунальных автобусов. Это позволит разрушить монополию перевозчиков на маршрутах.

Отметим, что в Черновцы с начала 2018 года были доставлены еще три б/у троллейбуса, закупленные ранее на основании тендерной процедуры.

Платиновая Буковина, Черновцы

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