SpaceX отправляет на Марс первую ракету- 06.02.2018 10:21
Сегодня состоится первый запуск мощной ракеты сверхтяжелого класса Falcon Heavy от компании SpaceX. Руководитель компании Илон Маск отметил, что запуску ракеты на Марс предшествовала подготовка в течение семи лет.
Ракета будет загружена красным спорткаром Tesla Roadster, а за рулем его будет находиться манекен, одетый в фирменный скафандр SpaceX.
Сам Маск отмечает, что больше всего волнуется за сохранность ракеты - чтобы Falcon Heavy не взорвалась во время запуска либо же чтобы она не сгорела в атмосфере. Если запуск обещает быть успешным, то на мысе Канаверал после этого приземлится два ускорителя Falcon 9, тогда как центральный опустится на плавучую платформу в океане.
Как отмечается, запуск запланирован на вечер 6 февраля, в 20:30 по киевскому времени, на космодроме во Флориде. рансляцию можно будет посмотреть в YouTube на официальном канале SpaceX. Интересно, что внутри ракеты на повторе будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 06.02.2018 11:51
- 06.02.2018 11:16
- 06.02.2018 10:53
- 06.02.2018 10:03
- 06.02.2018 09:40
- 06.02.2018 09:37
- 06.02.2018 09:26
- 05.02.2018 17:45
- 05.02.2018 16:44
- 05.02.2018 16:39