



SpaceX отправляет на Марс первую ракету - 06.02.2018 10:21

Сегодня состоится первый запуск мощной ракеты сверхтяжелого класса Falcon Heavy от компании SpaceX. Руководитель компании Илон Маск отметил, что запуску ракеты на Марс предшествовала подготовка в течение семи лет.

Ракета будет загружена красным спорткаром Tesla Roadster, а за рулем его будет находиться манекен, одетый в фирменный скафандр SpaceX.

Сам Маск отмечает, что больше всего волнуется за сохранность ракеты - чтобы Falcon Heavy не взорвалась во время запуска либо же чтобы она не сгорела в атмосфере. Если запуск обещает быть успешным, то на мысе Канаверал после этого приземлится два ускорителя Falcon 9, тогда как центральный опустится на плавучую платформу в океане.

Как отмечается, запуск запланирован на вечер 6 февраля, в 20:30 по киевскому времени, на космодроме во Флориде. рансляцию можно будет посмотреть в YouTube на официальном канале SpaceX. Интересно, что внутри ракеты на повторе будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.

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