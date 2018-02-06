SpaceX отправляет на Марс первую ракету

- 06.02.2018 10:21
SpaceX отправляет на Марс первую ракету

Сегодня состоится первый запуск мощной ракеты сверхтяжелого класса Falcon Heavy от компании SpaceX. Руководитель компании Илон Маск отметил, что запуску ракеты на Марс предшествовала подготовка в течение семи лет.

Ракета будет загружена красным спорткаром Tesla Roadster, а за рулем его будет находиться манекен, одетый в фирменный скафандр SpaceX.

Сам Маск отмечает, что больше всего волнуется за сохранность ракеты - чтобы Falcon Heavy не взорвалась во время запуска либо же чтобы она не сгорела в атмосфере. Если запуск обещает быть успешным, то на мысе Канаверал после этого приземлится два ускорителя Falcon 9, тогда как центральный опустится на плавучую платформу в океане.

Как отмечается, запуск запланирован на вечер 6 февраля, в 20:30 по киевскому времени, на космодроме во Флориде.  рансляцию можно будет посмотреть в YouTube на официальном канале SpaceX. Интересно, что внутри ракеты на повторе будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Платиновая Буковина

Ключові слова: запуск ракеты на марс, Falcon Heavy

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