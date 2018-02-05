



П’яний водій на Буковині спричинив ДТП з загиблим - 06.02.2018 09:26

За попередньою інформацією, водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Для перевірки даного факту призначено експертизу. Водія поліцейські затримали.

Вночі 5 лютого до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в центрі села Верхніх Петрівців Сторожинецького району.

Виїхавши на місце події, працівники поліції встановили, що 25-річний місцевий житель не впорався з керуванням позашляховиком «БМВ» на іноземній реєстрації та з’їхав у кювет з подальшим перекиданням авто. Окрім водія в салоні іномарки знаходилося ще п’ятеро пасажирів, віком від 20 до 25 років.

Під час автопригоди важко травмувався один із пасажирів – 24-річний житель Верхніх Петрівців. Медикам не вдалося врятувати потерпілого – чоловік помер по дорозі до лікарні.

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини та причини трагічної автопригоди.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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