



Заболеваемость ОРВИ в Черновцах растет - 05.02.2018 15:12

В Черновицкой области в период с 26 января по 1 февраля, то есть, за пятую неделю 2018 года, было зафиксировано 4794 случая заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией. Большинство пациентов - 3625 человек, или 75,6% - дети до 18 лет.

Также сообщается, что за указанный период было госпитализировано 123 человека, в том числе и 102 ребенка.



В Государственном учреждении Черновицкий областной лабораторный центр Министерства образования Украины сообщают, что уровень заболеваемости ОРВИ на 36,4% ниже эпидемиологического порога. Если сравнивать с предыдущей неделей года, уровень заболеваемости по области возросла - на 25,7%.

Что касается Черновцов, то за пятую неделю 2018 года было зарегистрировано 2310 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, в том числе и 1783 пациента-ребенка. На госпитализацию было отправлено 29 чреновчан, среди которых - 25 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 31,1%. В то же время, в Черновцах по сравнению с четвертой неделей года уровень заболеваемости ОРВИ увеличился на 21,7%. Повода для закрытия школ на карантин нет, поскольку уровень заболеваемости находится в пределах нормы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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