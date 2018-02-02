Колонизаторы Марса будут генетически модифицированными

- 05.02.2018 12:41
Колонизаторы Марса будут генетически модифицированными

Озоновый слой позволяет защитить Землю и ее обитателей от пагубного влияния солнечной радиации. Отсутствие такого защитного слоя у Марса создает еще больше сложностей в вопросах колонизации Красной планеты. Таким образом, первые жители Марса должны быть приспособлены к новым условиям и имет собственную защиту от радиации.

Так, ученые сейчас заняты решением вопроса, какое количество радиации может выдержать человек, больной раком. Результаты исследований могут помочь ученым при отборе кандидатов для полетов на Марс и на другие планеты.

Исследователь Норман Клейман из Колумбийского университета отмечает, что в будущем вполне будет возможным внесение модификаций в гены космонавтов. Это позволит совершать межпланетныке путешествия легче, а также благополучно перносить радиаци. При этом, предполагаются не только генетические изменения, но и поддержка в виде фармакологической электрической и физической защиты.

Специалисты отмечают, что от воздействия ультрафиолета человека защищает уровень меланина, который может стать ключевым фактором в повышении стойкости организма к радиации. Кроме того, не стоит забывать и о защите для глаз человека. Дело в том, что одними из наиболее чувствительных к излучению частей организма человека являются именно хрусталики глаз. К примеру, у людей, которые пострадали при атомных катастрофах, развивается такая болезнь, как лучевая катаракта.

Клейман вместе с коллегами обнаружил класс особых молекул, которые в малых дозах способны обеспечивать защиту от излучения. Так, исследователи утвеждают, что для колонизации Марса потребуются генетически модифицированные люди, котоыре смогут получить новые способности, которые в дальнейшем можно будет развивать и усиливать.

 

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