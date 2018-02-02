Спортивный арбитраж оправдал 13 российских спортсменов

- 05.02.2018 11:48
Спортивный арбитраж оправдал 13 российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд оправдал 13 российских спортсменов и двоих тренеров. Между тем, на Олимпийские игры в Пхенчхане приглашения они не получат.

Данное решение было принято комиссией Международного олимпийского комитета во главе с бывшим министром спорта Франции и руководителем Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон.

В Международном олимпийском комитете отметили, что такое решение было принято на основании рекомендации комиссии по рассмотрению заявок. В комиссии отметили, что имеется дополнительная информация о данных управленческой системы московской антидопинговой лаборатории, которая не была учтена. Речь идет о доказательстве манипуляциЙ, следах запрещенных веществ и прочем. Также члены комиссии отметили, что решение CAS не может в полной мере гарантировать, что указанные 13 спортсменов в действительности являются "чистыми".

Напомним, Спортивный арбитражный суд на прошлой неделе оправдал 28 российских спортсменов, которые из-за допингового скандала на Олимпиаде-2014 в российском Сочи были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. После этого Олимпийский комитет РФ обратился к МОК с просьбой направить приглашения на Олимпийские игры-2018 части оправданных спортсменов.

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Ключові слова: спортивный арбитражный суд, оправдание российских спортсменов, российские спортсмены на олимпиаде 2018, олимпийские игры 2018

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