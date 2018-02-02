



В Черновцах провели автопробег на иностранных номерах - 05.02.2018 11:15

В Черновцах в воскресенье, 4 февраля, состоялся автопробег, в котором приняли участие владельцы авто на иностранной регистрации.

Стоит отметить, что подобный автопробеш был организован членами Всеукраинской организации "Авто Евро Сила", и он проходил вчера во всех областных центрах. Акция проводилась с целью добиться справедливых ставок для растаможивания, а также справедливых условий для растаможивания автомобилей.

Участники акции в Черновцах прошли по улицам города порядка 70 км в рамках автопробега.

Отметим, что на территории Украины по состоянию на 31 января 2018 года находится порядка 425 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Такие данные озвучивают представители Государственной фискальной службы Украины.

Платиновая Буковина, Черновцы

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