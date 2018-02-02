В Черновцах провели автопробег на иностранных номерах- 05.02.2018 11:15
В Черновцах в воскресенье, 4 февраля, состоялся автопробег, в котором приняли участие владельцы авто на иностранной регистрации.
Стоит отметить, что подобный автопробеш был организован членами Всеукраинской организации "Авто Евро Сила", и он проходил вчера во всех областных центрах. Акция проводилась с целью добиться справедливых ставок для растаможивания, а также справедливых условий для растаможивания автомобилей.
Участники акции в Черновцах прошли по улицам города порядка 70 км в рамках автопробега.
Отметим, что на территории Украины по состоянию на 31 января 2018 года находится порядка 425 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Такие данные озвучивают представители Государственной фискальной службы Украины.
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