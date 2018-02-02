



Сколько буковинцев переболело корью - 02.02.2018 16:38

В Черновцах в период с 1 января 2017 года по 31 января 2018 года было зарегистрировано 734 случая заболевания корью. Большинство пациентов - дети, число которых составило 582 ребенка, то есть, 79%.

Было госпитализировано 248 пациентов, из которых - 16 детей. Наибольшее количество пациентов - 311 - было зарегистрировано в Пцутильском районе. В Черновцах корью заболело 109 человек, в Глыбокском районе заболело 95 человек, 53 пациента - в Вижницком районе, 48 - в Хотинском, 40 - в Сокирянском, по 31 - в Герцаевском и Кицманском, 9 - в Сторожинцеком, 4 и 3 - в Новоселицком и Кельменецком районах соответственно.

В Заставновском районе Черновицкой области не было зарегистрировано ни одного пациента с корью.

70% заболевших - 512 человек - были привиты один раз от кори либо вовсе не получали вакцину. Осложнения в виде пневмонии были отмечены у 15 пацинтов, у 8 на фоне кори развился бронхит. Также не зарегистрировано ни одного летального исхода среди больных корью.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини