В Гватемале отыскали массу неизвестных строений Майя

- 02.02.2018 13:53
В Гватемале отыскали массу неизвестных строений Майя

Международная команда археологов во время работы в Гватемале сделала необыкновенное открытие. Исследователи отыскали огромное количество неизведанных ранее сооружений индейцев Майя - дамбы, дворцы и даже пирамидя.

Данное открытие удалось осуществить благодаря проникающему в землю лазеру. Ученые смогли оценить расположение отдельных объектов и подготовить черновую карту, на которой присутствует масса городов Майя.

Отмечается, что несколько веков  поселения были укрыты от глаз за густыми джунглями.

Так, для открытия была использована технология лидара, что буквально означает обнаружение, идентификацию и определение дальности расположения предметов с помощью света. особый лазер помог ученым понять, как далеко размещены различные сооружения, чтобы провести дальнейшие раскопки и сделать еще немало удивительных открытий.

Платиновая Буковина

Ключові слова: сооружения индейцев Майя, культура индейцев Майя, индейцы майя гватемала

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