Шторм Феха заблокировал около 600 туристов в Новой Зеландии- 02.02.2018 12:32
На Новую Зеландию обрушился тропический шторм, в связи с которым правительство страны объявило чрезвычайное положение.
Из страны по причине шторма не могут выбраться порядка 600 туристов.
Кк отмечается, сильные порывы ветра привели к повреждению линий электропередач, многие деревья ветром вывернуло с корнями и повалило на дорогу. Некоторые дороги попросту завалены стволами и ветками, другие оказались размыты, в связи с чем уехать автомобилем стало практически невозможно.
Прогнозы свидетельствуют о том, что тропический циклон Феха вскоре должен отступить. Однако, когда туристы смогут покинуть страну, все еще неизвестно.
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