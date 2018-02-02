



Шторм Феха заблокировал около 600 туристов в Новой Зеландии - 02.02.2018 12:32

На Новую Зеландию обрушился тропический шторм, в связи с которым правительство страны объявило чрезвычайное положение.

Из страны по причине шторма не могут выбраться порядка 600 туристов.

Кк отмечается, сильные порывы ветра привели к повреждению линий электропередач, многие деревья ветром вывернуло с корнями и повалило на дорогу. Некоторые дороги попросту завалены стволами и ветками, другие оказались размыты, в связи с чем уехать автомобилем стало практически невозможно.

Прогнозы свидетельствуют о том, что тропический циклон Феха вскоре должен отступить. Однако, когда туристы смогут покинуть страну, все еще неизвестно.

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