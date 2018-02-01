В Черновцах отремонтируют здание ботсада ЧНУ- 02.02.2018 11:25
В Черновцах планируется проведение ремонта здания Ботанического сада ЧНУ. Всего на ремонтные работы выделено около 700 тысяч гривен.
Победителя тендера на проведение капитального ремонта здания ботсада ЧНУ на улице Федьковича, 11, уже определили, и им стало ООО "Будторгінвест". Стоимость капитального ремонта оценили в 659 тысяч гривен.
С соответствующей информацией можно ознакомиться в онлайн-сервисе государственных закупок Prozorro.
Ремонтные работы должны быть завершены до 31 января 2019 года.
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