



Про подачу декларації на спадщину - 02.02.2018 11:16

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, залежить від ступеня споріднення спадкоємця із спадкодавцем та їх резидентського статусу.

Так, об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Водночас, вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого другого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим зброром за ставкою 1,5%.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку (збору) до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Отже, якщо будь-який об'єкт спадщини успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого другого ступеня споріднення, то необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій зазначити суму отриманого доходу; податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5%, та військовий збір за ставкою 1,5%.

Податкова декларація для платників податку на доходи фізичних осіб подається у термін до 1 травня року, що настає за звітним.

Податкова декларація про майновий стан і доходи з 1 січня 2018 року подається за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказів від 15.09.2016 № 821 та від 06.06.2017 № 556).

Зазначена норма передбачена пп. 14.1.263 ст. 14, пп. 164.2.10 ст. 164, пп. 174.2.1 "а", пп. 174.2.2, п. 174.3 ст. 174 Податковго кодексу України.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини